Володин озвучил риски вмешательства в выборы в Госдуму Володин: внешние противники создают риски вмешательства в выборы в Госдуму

Москва2 мая Вести.Выбору в Госдуму пройдут в непростых условиях в связи с комплексной борьбой против России, сообщил ИС "Вести" председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Более 30 тысячи санкций против РФ, военная и финансовая поддержка Украины со стороны ряда государств, расширение НАТО к российским границам — все это создает риски вмешательства в избирательный процесс, поэтому важно обеспечить свободное волеизъявление граждан, считает он.

Если бы не специальная военная операция, это могло закончиться трагически. Поэтому, когда речь идет о противодействии нашей стране, вмешательстве в выборы — это совершенно явная угроза, и надо постараться сделать все для того, чтобы волеизъявление граждан прошло честно и открыто. Право людей должно быть защищено заявил Володин

Ранее президент РФ Владимир Путин упрекнул Украину в том, что она мешает проводить выборы в РФ.

Выборы состоятся 18-20 сентября 2026 года. Центральная избирательная комиссия РФ ранее объявила, что готова видеть на участках международных наблюдателей.