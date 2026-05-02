Москва2 маяВести.Выбору в Госдуму пройдут в непростых условиях в связи с комплексной борьбой против России, сообщил ИС "Вести" председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Более 30 тысячи санкций против РФ, военная и финансовая поддержка Украины со стороны ряда государств, расширение НАТО к российским границам — все это создает риски вмешательства в избирательный процесс, поэтому важно обеспечить свободное волеизъявление граждан, считает он.
Если бы не специальная военная операция, это могло закончиться трагически. Поэтому, когда речь идет о противодействии нашей стране, вмешательстве в выборы — это совершенно явная угроза, и надо постараться сделать все для того, чтобы волеизъявление граждан прошло честно и открыто. Право людей должно быть защищенозаявил Володин
Ранее президент РФ Владимир Путин упрекнул Украину в том, что она мешает проводить выборы в РФ.
Выборы состоятся 18-20 сентября 2026 года. Центральная избирательная комиссия РФ ранее объявила, что готова видеть на участках международных наблюдателей.