Москва28 апрВести.Украина сама не проводит выборы и мешает делать это России. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на предстоящем голосовании.
Глава государства напомнил, что выборы на Украине не проводятся под предлогом действия военного положения.
У себя, на Украине, выборов не проводят под предлогом военного положения, ну и нам пытаются помешатьсказал он
20 сентября 2026 года в России состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва.
Президент также попросил уделить особое внимание безопасности выборов в приграничье и принять необходимые меры с учетом оперативной обстановки.