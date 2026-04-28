Путин: Украина не проводит выборы и мешает делать это России

Путин упрекнул Украину в том, что она мешает проводить выборы в РФ Путин: Украина не проводит выборы и мешает делать это России

Москва28 апр Вести.Украина сама не проводит выборы и мешает делать это России. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на предстоящем голосовании.

Глава государства напомнил, что выборы на Украине не проводятся под предлогом действия военного положения.

У себя, на Украине, выборов не проводят под предлогом военного положения, ну и нам пытаются помешать сказал он

20 сентября 2026 года в России состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

Президент также попросил уделить особое внимание безопасности выборов в приграничье и принять необходимые меры с учетом оперативной обстановки.