Москва28 апр Вести.Те силы, которые отрицают историческое право Донбасса и Новороссии на присоединение к России, предпримут попытки сорвать процесс голосования на выборах 2026 года в этих регионах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания, посвященного вопросам безопасности предстоящих выборов.

Глава государства подчеркнул важность защиты всех участников избирательного процесса в России, который запланирован на сентябрь 2026 года. Особое внимание он уделил Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, где жители впервые смогут выбрать депутатов федерального уровня.

Прежде всего это касается Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Их жители впервые будут избирать депутатов федерального уровня. Те, кто отказывают Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью своей Родины, частью России, попытаются, конечно же, как это и было раньше, им помешать заявил он

Ранее на совещании Путин назвал безопасность выборов в 2026 году приоритетом для миллионов россиян и государства.