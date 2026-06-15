ЦИК планирует открыть более 300 участков за рубежом на выборах в ГД

Голосование на выборах в Госдуму организуют в более чем 150 странах ЦИК планирует открыть более 300 участков за рубежом на выборах в ГД

Москва15 июн Вести.Для проведения предстоящих парламентских выборов в России планируется открыть свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах для граждан, находящихся за рубежом. Об этом рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова во время демонстрации своей презентации, сообщает ТАСС.

Она представила ее на заседании комиссии с комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

В 2026 году планируется открытие более 300 участков в более чем 150 странах говорится в презентации

По словам Памфиловой, окончательное количество участков будет зависеть от обстановки в конкретных государствах и уровня взаимодействия с их властями.

Ранее она сообщила, что голосование на выборах в Госдуму займет три дня. Представитель ЦИК отметила, что предварительное решение отвечает запросу избирателей.