Памфилова: в ЦИК готовы к проведению выборов в Госдуму в режиме СВО

Центризбирком готов в режиме СВО провести выборы в Госдуму Памфилова: в ЦИК готовы к проведению выборов в Госдуму в режиме СВО

Москва17 июн Вести.Россия готова к проведению выборов депутатов Государственной думы в режиме спецоперации. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Памфилова указала, что законодательная и исполнительная ветви власти в стране должны укрепляться и повышать свою эффективность на фоне тех вызовов и угроз, с которыми стране необходимо справляться.

Россия даже в этих агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена выборы проводить… И выборы президента в 2024 году в режиме СВО, и выборы депутатов Госдумы 2026 в режиме проведения СВО мы готовы провести заявила она в ходе заседания ЦИК

Ранее Памфилова сообщила о начале подготовки к выборам в Госдуму. Также она напомнила, что будут избраны 450 парламентариев: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.