Памфилова рассказала, как будут обеспечивать безопасность на осенних выборах

Памфилова рассказала о дополнительных мерах безопасности на осенних выборах Памфилова рассказала, как будут обеспечивать безопасность на осенних выборах

Москва17 июн Вести.Для обеспечения безопасности на думских выборах, которые пройдут в сентябре, будут приняты дополнительные меры в рамках закона. Об этом ИС "Вести" рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она добавила, что будут предусмотрены резервные помещения и источники питания, а также возможность эвакуации.

Будут приняты все дополнительные меры в рамках закона. И досрочное голосование, чтобы в целях безопасности трехдневное голосование, досрочное голосование. У нас четыре основных и пять еще видов дополнительного голосования. … Резервные помещения, резервные источники питания, возможность эвакуации в случае прилетов. Мы все это предусматриваем пояснила Памфилова

Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком готов провести выборы в Думу "в режиме спецоперации". Она подчеркнула необходимость укреплять законодательную и исполнительную ветви власти для противостояния современным вызовам.