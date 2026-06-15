Памфилова призвала россиян не роптать на перебои с интернетом на выборах

В ЦИК предупредили о возможных сбоях связи ради безопасности во время выборов Памфилова призвала россиян не роптать на перебои с интернетом на выборах

Москва15 июн Вести.Перебои с интернетом и связью во время выборов в регионах возможны, но они будут связаны с необходимостью обеспечения безопасности. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Глава ЦИК прокомментировала предстоящее дистанционное электронное голосование.

Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности сказала она

Памфилова подчеркнула, что избирательные комиссии уже научились проводить дистанционное голосование даже в подобных условиях, и добавила, что на участках дополнительно установят точки Wi-Fi.

Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Помимо выборов в Госдуму девятого созыва, пройдет также более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня.