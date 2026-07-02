Москва2 июлВести.Враги готовятся осуществить провокации на предстоящих парламентских выборах в РФ, которые состоятся в сентябре. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что избирательная система готовится дать отпор попыткам подобных диверсий.
Конечно, неизбежны разного рода провокации и диверсии. Наши враги готовятся очень серьезно – как извне, так и внутрисказала Памфилова на заседании комиссии
Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что избирательный процесс будет защищен от любых попыток манипуляций и внешнего воздействия.