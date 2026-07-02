Памфилова: враги готовят провокации и диверсии на выборах в Госдуму в сентябре

В ЦИК заявили о готовящихся провокациях на парламентских выборах в РФ Памфилова: враги готовят провокации и диверсии на выборах в Госдуму в сентябре

Москва2 июл Вести.Враги готовятся осуществить провокации на предстоящих парламентских выборах в РФ, которые состоятся в сентябре. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что избирательная система готовится дать отпор попыткам подобных диверсий.

Конечно, неизбежны разного рода провокации и диверсии. Наши враги готовятся очень серьезно – как извне, так и внутри сказала Памфилова на заседании комиссии

Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что избирательный процесс будет защищен от любых попыток манипуляций и внешнего воздействия.