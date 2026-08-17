Памфилова предположила, что перед выборами будет много провокаций

Памфилова о выборах: думаю, что будет много провокаций Памфилова предположила, что перед выборами будет много провокаций

Москва17 авг Вести.Перед выборами в России количество провокаций со стороны западных разведывательных структур может резко вырасти. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда", ее слова приводит KP.RU.

Выборы, если повернешь одной стороной - на усиление страны, повернешь другой - на ослабление. Думаю, что будет много провокаций сказала Памфилова

По ее данным, в 2024 году было совершено 1,2 млн кибератак, 460 тысяч из которых устроили на дистанционное голосование.

Глава ЦИК выразила мнение, что оппонент будет разжигать конфликты внутри России и в зоне спецоперации.

13 августа Памфилова заявила, что более 1,1 млн избирателей уже подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в единый день голосования.