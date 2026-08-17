Москва17 авгВести.Перед выборами в России количество провокаций со стороны западных разведывательных структур может резко вырасти. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда", ее слова приводит KP.RU.
Выборы, если повернешь одной стороной - на усиление страны, повернешь другой - на ослабление. Думаю, что будет много провокацийсказала Памфилова
По ее данным, в 2024 году было совершено 1,2 млн кибератак, 460 тысяч из которых устроили на дистанционное голосование.
Глава ЦИК выразила мнение, что оппонент будет разжигать конфликты внутри России и в зоне спецоперации.
13 августа Памфилова заявила, что более 1,1 млн избирателей уже подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в единый день голосования.