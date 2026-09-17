Памфилова сообщила о "большой киберагрессии" против избирательной системы Глава ЦИК сообщила о попытке кибератаки против избирательной системы

Москва17 сен Вести."Большая киберагрессия" в отношении ресурсов избирательной системы России не удалась, а ее организаторы "получили по лбу". Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы к выборам.

По ее словам, была предотвращена попытка дискредитировать ГАС "Выборы" и техническую подготовку дистанционного электронного голосования. Памфилова связала атаку с намерением скомпрометировать избирательную систему в общественном пространстве.

Большая киберагрессия, имеющая целью скомпрометировать это все в общественном пространстве, не удалась. Я думаю, что они получили здорово по лбу сказала Памфилова

Она подчеркнула, что проработаны все необходимые механизмы и для дальнейшего отражения атак.

Председатель ЦИК также заявила, что надеется на прекращение подобных попыток. При этом она использовала резкие выражения в адрес предполагаемых организаторов атаки, выразив надежду, что их "куриные мозги оставшиеся разлетелись вдрызг".

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября.