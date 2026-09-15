Памфилова: число атак на избирательную систему растет перед выборами

Памфилова рассказала об атаках на избирательную систему перед выборами Памфилова: число атак на избирательную систему растет перед выборами

Москва15 сен Вести.Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о росте числа атак на избирательную систему и ее инфраструктуру по мере приближения выборов депутатов Госдумы.

По ее словам, среди зафиксированных угроз есть в том числе случаи обстрелов помещений избирательных комиссий.

Угроз действительно немало и членам избирательных комиссий, атак на информационную систему, и даже мы фиксируем случаи обстрелов помещений избирательных комиссий заявила Памфилова

Подготовка к выборам вошла в пиковую фазу, отметила глава ЦИК. Сейчас досрочное голосование проходит в 46 регионах страны.

Глава ЦИК подчеркнула, что значительную часть потенциальных угроз комиссия спрогнозировала заранее и подготовилась к ним.

Выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября 2026 года. В федеральный бюллетень включены 10 партий.