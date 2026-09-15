Москва15 сенВести.Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о росте числа атак на избирательную систему и ее инфраструктуру по мере приближения выборов депутатов Госдумы.
По ее словам, среди зафиксированных угроз есть в том числе случаи обстрелов помещений избирательных комиссий.
Угроз действительно немало и членам избирательных комиссий, атак на информационную систему, и даже мы фиксируем случаи обстрелов помещений избирательных комиссийзаявила Памфилова
Подготовка к выборам вошла в пиковую фазу, отметила глава ЦИК. Сейчас досрочное голосование проходит в 46 регионах страны.
Глава ЦИК подчеркнула, что значительную часть потенциальных угроз комиссия спрогнозировала заранее и подготовилась к ним.
Выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября 2026 года. В федеральный бюллетень включены 10 партий.