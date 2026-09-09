В ЦИК поступило лишь 12 обращений о возможном принуждении к голосованию

Памфилова заявила о резком снижении числа жалоб на давление на избирателей В ЦИК поступило лишь 12 обращений о возможном принуждении к голосованию

Москва9 сен Вести.В Центральную избирательную комиссию России поступило 12 обращений, связанных с возможным давлением на избирателей в ходе текущей избирательной кампании. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, количество подобных жалоб заметно сократилось по сравнению с аналогичным периодом кампании по выборам депутатов Госдумы в 2021 году.

На этот момент всего 12 обращений, где поднимается такой вопрос сказала Памфилова

Она уточнила, что пять лет назад в ЦИК к этому периоду поступило 70 обращений о возможном применении так называемого административного ресурса, давлении и принуждении граждан к голосованию.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва запланированы на 20 сентября 2026 года. Голосование будет проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.