Москва9 сенВести.В Центральную избирательную комиссию России поступило 12 обращений, связанных с возможным давлением на избирателей в ходе текущей избирательной кампании. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, количество подобных жалоб заметно сократилось по сравнению с аналогичным периодом кампании по выборам депутатов Госдумы в 2021 году.
На этот момент всего 12 обращений, где поднимается такой вопроссказала Памфилова
Она уточнила, что пять лет назад в ЦИК к этому периоду поступило 70 обращений о возможном применении так называемого административного ресурса, давлении и принуждении граждан к голосованию.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва запланированы на 20 сентября 2026 года. Голосование будет проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.