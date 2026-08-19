Москва19 авг Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предусмотрела девять видов голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщила ИС "Вести" председатель ЦИК Элла Памфилова.

Почти 4,5 тысячи кандидатов будут бороться за депутатские мандаты на выборах в Госдуму, еще около 20 тысяч примут участие в региональном голосовании.

По словам главы Центризбиркома, теперь задача сотрудников избирательных комиссий — рассказать гражданам обо всех способах голосования.

Максимально информируют и рассказывают наши коллеги о том, какие у наших избирателей есть возможности, право выбора — проголосовать тем или иным способом, в удобный для него день, в удобной для него форме. У нас девять видов голосования. Каждый избиратель должен знать, что может свое время распределить. Если он не может прийти, то к нему на дом придут отметила Памфилова

В ЦИКе 19 августа подвели итоги регистрации. Для участия в дистанционном электронном голосовании заявления подали более 1,5 миллиона избирателей. Выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября.