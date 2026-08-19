4,4 тысячи кандидатов зарегистрировано на выборы депутатов Госдумы ЦИК: свыше 4,4 тыс. кандидатов зарегистрированы на выборах в Госдуму

Москва19 авг Вести.Всего на выборы депутатов Госдумы по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрировано 4436 кандидатов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК РФ.

Глава Центризбиркома РФ уточнила, что в зарегистрированных федеральных списках от партий указано 329 кандидатов от КПРФ, от "Новых людей" - 295, от "Единой России" - 389, от ЛДПР - 243, от "Справедливой России" - 259, от "Коммунистов России" - 265, от "Партии пенсионеров" - 254, от партии "Родина" - 295, от партии "Прямой демократии" - 236, а от партии "Зеленые" - 251.

Агитация на телевидении, радио и в периодических печатных изданиях на выборах депутатов начнется 22 августа и продлится до первого дня голосования - 00.00 мск 18 сентября.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября.

Параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в 7 регионах - прямые, в 3 - путем избрания региональными парламентами.