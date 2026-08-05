Памфилова: 21% кандидатов на выборах в Госдуму составила молодежь Памфилова доложила Путину об омоложении состава кандидатов в Госдуму

Москва5 авг Вести.Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала 3 103 кандидата на выборах депутатов Государственной думы по федеральным спискам от 11 политических партий. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова доложила президенту России Владимиру Путину.

По словам главы Центризбиркома, кандидатский корпус заметно омолодился по сравнению с прошлыми выборами. Доля молодежи в возрасте до 35 лет составила 21% от общего числа претендентов, основная возрастная группа (от 35 до 65 лет) занимает 70%, а кандидаты старше 65 лет — 9%. Кроме того, около третьей части от всех зарегистрированных кандидатов составляют женщины.