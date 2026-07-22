Москва22 июлВести.Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сделала замечание делегации ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким за опоздание на заседание комиссии, где рассматривался вопрос о регистрации федерального списка кандидатов партии на выборах депутатов Госдумы (ГД).
Заседание Центризбиркома началось в 11.00 по московскому времени. Вопрос о регистрации федерального списка кандидатов ЛДПР был первым в повестке дня. Однако представители партии вошли в зал лишь спустя 16 минут после начала заседания.
Делаю вам замечание, так как вы на 16 минут опоздалиобратилась Элла Памфилова к делегации ЛДПР после ее появления в зале
После этого комиссия продолжила рассмотрение вопроса о регистрации федерального списка кандидатов ЛДПР на выборах депутатов ГД девятого созыва. Позже, когда ЦИК вынес решение о регистрации списка, Слуцкий подарил Памфиловой букет роз и поблагодарил за вынесенное решение.
Выборы депутатов Госдумы, а также совмещенные с ними избирательные кампании пройдут в течение трех дней подряд – с 18 по 20 сентября 2026 года. Планируется провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. По их итогам предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.
Ранее Элла Памфилова сообщила, что комиссия намерена открыть более 300 избирательных участков за рубежом. Она отметила, что их окончательное число будет зависеть от обстановки в конкретных странах.