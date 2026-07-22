Памфилова сделала ЛДПР замечание за опоздание на заседание ЦИК на 16 минут

Памфилова сделала ЛДПР замечание за 16-минутное опоздание на заседание ЦИК Памфилова сделала ЛДПР замечание за опоздание на заседание ЦИК на 16 минут

Москва22 июл Вести.Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сделала замечание делегации ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким за опоздание на заседание комиссии, где рассматривался вопрос о регистрации федерального списка кандидатов партии на выборах депутатов Госдумы (ГД).

Заседание Центризбиркома началось в 11.00 по московскому времени. Вопрос о регистрации федерального списка кандидатов ЛДПР был первым в повестке дня. Однако представители партии вошли в зал лишь спустя 16 минут после начала заседания.

Делаю вам замечание, так как вы на 16 минут опоздали обратилась Элла Памфилова к делегации ЛДПР после ее появления в зале

После этого комиссия продолжила рассмотрение вопроса о регистрации федерального списка кандидатов ЛДПР на выборах депутатов ГД девятого созыва. Позже, когда ЦИК вынес решение о регистрации списка, Слуцкий подарил Памфиловой букет роз и поблагодарил за вынесенное решение.

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещенные с ними избирательные кампании пройдут в течение трех дней подряд – с 18 по 20 сентября 2026 года. Планируется провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. По их итогам предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что комиссия намерена открыть более 300 избирательных участков за рубежом. Она отметила, что их окончательное число будет зависеть от обстановки в конкретных странах.