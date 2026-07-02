ЦИК направил приглашения для наблюдения за выборами в Госдуму в 103 страны Памфилова: ЦИК направил приглашения для международного наблюдения в 103 страны

Москва2 июл Вести.Центризбирком России направил приглашения для международного наблюдения за голосованием на сентябрьских выборах в Госдуму в 103 страны и 12 международных организаций. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания.

Выборы депутатов Госдумы в 2026 году будут проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.

Мы сейчас, на сей момент отправили уже приглашения для того, чтобы наши коллеги приняли участие в международном наблюдении, в 12 международных организаций и в 103 страны мира отметила председатель ЦИК

Ранее Памфилова сообщила, что Центральная избирательная комиссия РФ, ФСБ, Минобороны РФ и главы субъектов считают возможным проведение выборов в новых регионах страны, где действует военное положение.