В ЦИК назвали число самовыдвиженцев на выборы в Госдуму ЦИК: на выборы в Госдуму идут 80 кандидатов-самовыдвиженцев

Москва12 июл Вести.На выборы депутатов Госдумы в порядке самовыдвижения заявились 80 кандидатов. Прием документов от самовыдвиженцев для участия в кампании уже завершен, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК РФ) Николай Булаев.

У нас 80 одномандатников-самовыдвиженцев. Прием документов от самовыдвиженцев завершился, более не будет. 80 человек претендует самовыдвиженцев заявил Булаев на заседании ЦИК, его слова передает "Интерфакс"

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещенные с ними избирательные кампании пройдут в течение трех дней подряд – с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. По их итогам предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее стало известно, что Совет Федерации разослал 30 зарубежным адресатам приглашения для участия в наблюдении за выборами в Госдуму.