Москва10 июлВести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ заверила федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам от партии "Яблоко" для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщается в постановлении ЦИК.
Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва в количестве 274 человек, выдвинутый политической партией "Яблоко"говорится в документе
Дополнительным постановлением ЦИК заверил список кандидатов партии и по 137 одномандатным избирательным округам.
В ЦИК отметили, что "Яблоко" исправило ранее выявленные недочеты в документах 18 кандидатов.
Несколько дней назад Центризбирком выявил недочёты в документах 19 кандидатов из федерального списка "Яблока", а также у шести кандидатов, выдвигающихся по одномандатным округам. Партии было предложено исправить недостатки до 8 июля 2026 года.
Парламентские выборы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.