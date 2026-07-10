ЦИК РФ одобрил списки кандитатов на парламентские выборы от партии "Яблоко"

ЦИК одобрил списки кандидатов на выборы от "Яблока" после исправления недочетов ЦИК РФ одобрил списки кандитатов на парламентские выборы от партии "Яблоко"

Москва10 июл Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ заверила федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам от партии "Яблоко" для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщается в постановлении ЦИК.

Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва в количестве 274 человек, выдвинутый политической партией "Яблоко" говорится в документе

Дополнительным постановлением ЦИК заверил список кандидатов партии и по 137 одномандатным избирательным округам.

В ЦИК отметили, что "Яблоко" исправило ранее выявленные недочеты в документах 18 кандидатов.

Несколько дней назад Центризбирком выявил недочёты в документах 19 кандидатов из федерального списка "Яблока", а также у шести кандидатов, выдвигающихся по одномандатным округам. Партии было предложено исправить недостатки до 8 июля 2026 года.

Парламентские выборы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.