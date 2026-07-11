Партия прямой демократии подала документы в ЦИК для выдвижения в Госдуму Партия прямой демократии зарегистрировалась в ЦИК для выборов в Госдуму

Москва11 июл Вести.Партия прямой демократии подала в Центризбирком (ЦИК) России необходимые документы для заверения списков кандидатов на участие в выборах в Госдуму РФ, сообщает ТАСС.

Также отмечается, то ЦИК принял 11 июля документы еще от партии "Зеленых". Таким образом, необходимую документацию для выдвижения кандидатов в комиссию представили уже 10 партий. Ранее через эту процедуру прошли "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Яблоко", Партия пенсионеров, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Коммунисты России" и "Родина".

После подачи документов ЦИК должен в течение семи дней должен рассмотреть их и принять решение о заверении списков кандидатов от партий. На следующем этапе будет проходить регистрация кандидатов. Каждая партия должна предоставить ЦИК документы для регистрации федеральных списков. Этот этап завершится 5 августа.

Выборы в Госдуму РФ пройдут с 18 по 20 сентября.

Партия прямой демократии была учреждена в январе 2020 года, как отмечается на официальном сайте политической силы, идея ее создания родилась "среди активных сторонников развития цифровых технологий и прямого волеизъявления граждан". Нынешним лидером партии является Олег Артамонов, представленный на сайте движения как "опытный специалист в области IT-технологий".

3 июля Партия прямой демократии провела съезд, определивший кандидатов и программу на выборы в Госдуму. Ее предвыборная программа получила название "Ровно 12: время возвращать политику людям". Партия призывает к неприкосновенности частной жизни, свободе слова и честной критике, свободе совести и светскости государства, запрету на незаконную цифровую слежку. В социальной сфере столпами программы являются прозрачный цифровой бюджет, пенсии по достоинству, образование через дискуссии и экологические дивиденды района жизни.

Кроме того, в партии призывают к открытости государства для "всех свободных людей планеты", считая открытость признаком силы. Политическая сила выступает за честные выборы и императивный мандат депутатов, цифровые технологии на службе граждан и "прямую демократию как форму правления XXI века". Под этим подразумевается, что "власть осуществляется не над обществом, а самим обществом".