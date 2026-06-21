Съезд КПРФ утвердил список кандидатов в депутаты Госдумы из 336 человек

КПРФ определилась со списком кандидатов в депутаты Госдумы Съезд КПРФ утвердил список кандидатов в депутаты Госдумы из 336 человек

Москва21 июн Вести.Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин стали лидерами предвыборного списка коммунистов на предстоящих выборах в Госдуму.

Соответствующее решение было официально утверждено на партийном съезде, прошедшем 20 июня, пишет газета "Ведомости".

В федеральную часть списка также вошли действующие депутаты Госдумы: Дмитрий Новиков, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Харитонов, Леонид Калашников, Николай Коломейцев, Казбек Тайсаев, Мария Дробот, Борис Комоцкий, Сергей Гаврилов, Юрий Синельщиков и Алексей Куринный.

Эти 15 кандидатов в депутаты гарантированно получат мандаты в случае прохождения КПРФ в нижнюю палату парламента.

Кроме федеральной части, коммунисты выдвинули своих представителей в 36 региональных группах. Общее число кандидатов составляет 336 человек.

На предыдущих парламентские выборах в 2021 году партия получила 18,93% голосов.

Выборы в Государственную Думу девятого созыва запланированы на период с 18 по 20 сентября.

1 мая на отчетно-программном форуме "Единой России" "Есть результат!" председатель партии и зампред Совета безопасности России Медведев назвал цель "ЕР" в ходе предстоящего осенью голосования.