Москва23 июл Вести.Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС "Вести" озвучил основные направления деятельности партии в завершающем работу восьмом созыве Госдумы РФ.

Депутат подчеркнул, что нижней палате парламента большую часть времени пришлось работать в условиях военного конфликта, а это потребовало "особой мобилизации" ресурсов.

Были приняты более 150 законов практически единогласно для того, чтобы поддержать всех, кто встал на защиту русского мира, нашей государственности, нашего суверенитета. Мы считаем, что это одно из главных направлений, и партия в этом отношении сделала многое, включая 157 конвоев, 25 тыс. детей приняли и максимально помогаем всем предприятиям укрепить свою оборонно-промышленную базу сказал Зюганов

Он также отметил, что коммунисты провели большую работу по вопросам миграции, продовольственной безопасности, а также поддержания культуры и образования.

Очень важно военно-патриотическое воспитание, и в этом плане сделаны три шага вперед. Наш закон об образовании еще не принят, но многие позиции борьбы с ЕГЭ и "Болонкой" реализуются. И для нас исключительно важно все сделать, чтобы наука и образование получили полную поддержку. Потому что без новейших технологий, открытий, без поддержки электроники, робототехники, искусственного интеллекта мы не справимся с вызовами и не закрепим победу подчеркнул лидер КПРФ

Восьмой созыв Госдумы завершает свою работу на следующей неделе. Председатель палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что за пять лет было принято 1147 законов, которые направлены непосредственно на защиту людей.

Выборы депутатов девятого созыва Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что регистрация федеральных списков кандидатов завершена.