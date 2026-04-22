Москва22 апр Вести.Главной темой пленума КПРФ будет победа над фашизмом на Украине. Об этом ИС "Вести" рассказал лидер "КПРФ" Геннадий Зюганов.

Он добавил, что, если РФ не одержит победу над фашизмом, то страна рискует развалиться. По мнению политика, каждый должен внести свой вклад в победу над фашизмом.

Главная тема – победа. Это требование не только президента. Это требование обстановки. Не победим фашизм на Украине, развалимся сами. Это должен помнить каждый. И каждый должен вкладываться в эту победу. Обязаны. Олигархат не хочет. Половину денег должны были уже вложить в эту победу рассказал Зюганов

Он добавил, что партия подготовила закон об образовании.

Подготовили закон - образование для всех: поддержка многодетной семьи, регулирование миграции. Для нас это очень важно. Программа победы включает все необходимое заявил Зюганов

Ранее Зюганов отметил борьбу Кубы против США. По его мнению, островное государство показывает всему миру, как надо противостоять империализму.