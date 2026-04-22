Зюганов: мир не был так близок к большой войне с разгрома фашизма

Москва22 апр Вести.После разгрома германского фашизма и японского милитаризма в 1945 году мир так близко к большой войне еще никогда не подходил. Об этом лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, боевые действия на Украине и Ближнем Востоке подводят мир к страшной войне.

Вы знаете, после разгрома германского фашизма и японского милитаризма в сорок пятом году мир так близко к большой войне еще никогда не подходил. К тем пожарам, которые уже полыхают на Украине, которые чадили и горели на Ближнем Востоке, подкатила большая и страшная война… Потери будут колоссальные. И одновременно уже два месяца заперта магистраль, которая снабжает нефтью и газом. Обратите внимание, Европа уже свертывает поездки на самолетах, уже забуксовало, а впереди еще большие издержки. На мой взгляд, сейчас надо максимально поддерживать Иран, способствовать тому, чтобы он отбил эту наглую атаку сказал Зюганов

Ранее военный эксперт полковник Михаил Ходаренок заявил, что Запад использует чувство непреодолимой ненависти к России, чтобы начать с ней войну.