Зюганов: страны Запада продолжают уничтожать все, что обеспечило победу в ВОВ Зюганов: под руководством англосаксов против РФ выступают почти 50 стран

Москва10 мая Вести.Победа в мае 1945 года в Великой Отечественной войне (ВОВ) спасла не только СССР, но и другие страны, весь мир от нацистско-фашистской власти, которая могла бы похоронить всю земную цивилизацию, заявил ИС "Вести" руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов.

По его словам, Россия должна осознавать, что в настоящее время ей противостоит коалиция из почти пятидесяти стран мира.

Сегодня надо осознавать, что против нас почти 50 стран, но только не под руководством гитлеровского рейха, а под руководством англосаксов, и они продолжают уничтожать все, что обеспечило нашу победу. И ООН, и Совет Безопасности, и все документы заявил Зюганов

Ранее руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева заявила, что победе в Великой Отечественной войне способствовали национальные ценности, которых придерживался советский народ. Она отметила, что подвиг народов СССР в годы Великой Отечественной войны заключался в сохранении государственности.