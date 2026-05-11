Москва11 мая Вести.Советский народ победил фашизм в том числе благодаря наличию объединяющей идеологии. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Опыт прошлых лет требует серьезного изучения в наши дни, отметил он.

Сама идеология подразумевает и сегодняшнее отношение к процессу, к тем процессам, которыми мы болеем... Идеология, я считаю, [находится] на гораздо более высоких позициях, чем экономика, в том числе с точки зрения победы сказал Калашников

В 2026 году отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

В Китае хорошо помнят, какой ценой досталась победа над фашизмом во Второй мировой войне, а также о ключевой роли СССР, отметил профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.