Москва10 мая Вести.Сегодня, когда наша страна вновь сражается с теми, кто возрождает нацизм, становится понятно: герои воспитали героев. Об этом рассказал ИС "Вести" первый заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Красов.

По его словам, поколение победителей в Великой Отечественной войне заложило основу для воспитания настоящих патриотов, преемников великой Победы, которые защищают в зоне СВО интересы Родины.

Они воспитали настоящих патриотов своей страны, настоящих наследников Победы, тех, кто сегодня с оружием в руках на полях специальной военной операции, также совершая мужественные поступки, героические поступки, защищают нашу страну заявил Красов

Ранее Герой РФ Евгений Поддубный заметил, что связь с воинами, которые одержали победу в Великой Отечественной войне, видна и в зоне специальной военной операции. Он добавил, что фраза "потомки победителей" – сейчас не просто слова.