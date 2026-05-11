Москва11 мая Вести.Истинный героизм проявляется не в единичных подвигах тысяч или сотен, а в нерушимом единстве миллионов. Именно это сплочение, охватывающее фронт и тыл, позволило всему народу одержать победу в Великой Отечественной войне. И сегодня, в дни проведения специальной военной операции весь народ, вносит свой вклад в общую победу. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Александр Тимофеев.

По его убеждению, наша держава исторически известна как земля, породившая плеяду героев, преданных патриотов и непоколебимых защитников Отечества. А секрет этой непобедимости, по его мнению, кроется в нерушимом единстве всех наших народов.

Это единство, охватившее все сферы жизни – от передовой до глубокого тыла – стало залогом победы в Великой Отечественной войне. И сегодня, в период проведения специальной военной операции, мы вновь наблюдаем, как весь народ, сплотившись, трудится ради нашей общей победы и в тылу, и на передовой. Бойцы готовы положить жизнь за Родину, за своих друзей – это массовый героизм. То есть эта готовность победить, в смысле - отдать все, что у тебя есть ради победы, и обеспечило нам то, что мы празднуем 9 мая. И если на СВО посмотреть, тоже люди не за ордена и медали воюют, они защищают Родину, потому что в лучшем случае каждого сотого награждают из тех, кто совершил подвиг. То есть хорошо, что награждают, но в реальности подвиги многих людей остаются в безызвестности, потому что много героев у нас считает протоиерей

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что герои специальной военной операции, которые вместе идут в правильный бой за Россию, доказывают, что все мы один народ. Путин отметил, что они показывают яркий пример подлинного межнационального единения.