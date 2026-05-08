Поддубный: бойцы на СВО идут по отпечаткам сапогов предков, участвовавших в ВОВ Поддубный: российские военные на СВО идут по отпечаткам сапогов наших дедов

Москва8 мая Вести.Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции идут буквально по отпечаткам сапогов своих дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Такое заявление сделал Герой России, военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

По словам Поддубного, сегодня наблюдаются огромные параллели с тем, что происходило в годы Великой Отечественной войны.

"Вы видите огромное количество параллелей, которые мы сейчас наблюдаем в 2026 году, с тем, что происходило в Великую Отечественную войну. Парадоксально, но это так. Сейчас наши части, подразделения в зоне специальной военной операции идут буквально по отпечаткам сапогов наших дедов. Вроде и враг другой, а на самом деле тот же заявил Поддубный

Поддубный также объяснил почему важно сохранять память о подвиге, совершенном советскими солдатами.

"Чем мы бережнее относимся к нашей памяти, нашей истории, тем больше мы застрахованы от ошибок и тем меньше вероятность того, что наших детей будем воспитывать не мы. Мы сейчас видим, что в мире огромное количество наших противников, которые хотели бы воспитать наших детей вместо нас, чтобы потом нас было проще победить сказал Поддубный

Ранее руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что историческое прошлое оценивается по-особенному сейчас, когда проводится специальная военная операция.