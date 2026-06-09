Поддубный рассказал о людях, которые стали его наставниками Военкор Поддубный рассказал о своих наставниках, которые помогли ему в жизни

Москва9 июн Вести.О своих наставниках, о людях, которые помогли в жизни рассказал в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный.

Он отметил, что многие наставники прошли Афганскую войну.

Я вспоминаю своих наставников, например, из школы - преподавателей начальной военной подготовки, тренеров. Многие из них были ветеранами Афганистана… У нас в дворе был человек, дядя Паша, вот он нас, маленьких ребят, учил не настоящими винтовками, но стрелять, рассказывал о военном деле, о том, что такое подвиг, и это было очень классно отметил Поддубный

По словам военкора, среди ветеранов специальной военной операции много людей, которые от природы наделены даром наставничества и могут научить новое поколение важным вещам.