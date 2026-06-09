Москва9 июнВести.О своих наставниках, о людях, которые помогли в жизни рассказал в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный.
Он отметил, что многие наставники прошли Афганскую войну.
Я вспоминаю своих наставников, например, из школы - преподавателей начальной военной подготовки, тренеров. Многие из них были ветеранами Афганистана… У нас в дворе был человек, дядя Паша, вот он нас, маленьких ребят, учил не настоящими винтовками, но стрелять, рассказывал о военном деле, о том, что такое подвиг, и это было очень классноотметил Поддубный
По словам военкора, среди ветеранов специальной военной операции много людей, которые от природы наделены даром наставничества и могут научить новое поколение важным вещам.
Есть в России организации, специалисты, которые могут подсказать ветеранам СВО, как правильно работать с детьми. Но в целом среди военнослужащих огромное количество людей, которые умеют учить - не только прикладным вещам, но и жизни вообще. И, конечно, это наш огромный ресурс. Понимаете, это люди, которые могут уберечь детей от огромного количества ошибок, проблем и вложить в них хорошие и правильные вещи. Этим надо заниматьсясчитает журналист