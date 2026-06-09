Поддубный: ранение не повлияло на отношение к тому, что по-настоящему важно

Поддубный признался, что ранение не повлияло на отношение к важным вещам Поддубный: ранение не повлияло на отношение к тому, что по-настоящему важно

Москва9 июн Вести.Ранение не повлияло на отношение к тому, что по-настоящему важно — на это повлиял весь комплекс пережитых обстоятельств, рассказал в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" военный корреспондент, Герой РФ Евгений Поддубный.

По его словам, многие вещи переосмысливаются, когда находишься между жизнью и смертью. Оказавшись в пограничном состоянии, люди начинают осознавать свое положение.

Я не скажу, что ранение как-то повлияло на мое отношение к важному. Скорее повлияли все обстоятельства. Я все-таки очень много лет освещал боевые действия. И вот в рамках своей жизни - а это настоящая большая жизнь, - приходилось и себя править, и править в хорошем смысле рассказал Поддубный

Он добавил, что всегда воспитывает в себе доброе и терпимое отношение к людям, ориентируясь на библейское понятие милосердия.

Евгений Поддубный получил ранение 7 августа 2024 года в Курской области, недалеко от города Суджи. Его автомобиль был атакован украинским FPV-дроном. После удара беспилотника автомобиль съехал в кювет, перевернулся и загорелся. Предположительно, в момент переворота Поддубный вылетел через лобовое стекло.