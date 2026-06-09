Военкор Поддубный: на войне особенно ясно понимаешь, что такое милосердие

Поддубный пояснил, в чем моральное превосходство российских бойцов Военкор Поддубный: на войне особенно ясно понимаешь, что такое милосердие

Москва9 июн Вести.На войне особенно ясно понимаешь, что такое милосердие, ведь в комфортных условиях сделать нравственный выбор гораздо сложнее. Такое мнение озвучил военный корреспондент, Герой РФ Евгений Поддубный в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Он пояснил, что часто говорит о моральном превосходстве российских бойцов, поскольку регулярно замечал, что они неизменно выбирали путь милосердия.

Легко рассуждать о добре и зле в тепличных условиях, не вызывающих проблем. Сложно, когда есть довлеющие обстоятельства… Почему я вообще говорю о нашем моральном превосходстве, нашей правде? Потому что я видел огромное количество своих близких, друзей, товарищей, людей, которых случайно повстречал с оружием в руках в нечеловеческих условиях. И удивительная история: они всегда выбирали милосердие рассказал Евгений Поддубный

Военкор добавил, что ранение не повлияло на его приоритеты. Он всегда воспитывает доброе и терпимое отношение к людям, ориентируясь на библейское понятие милосердия.