Москва12 июн Вести.Подарки, которые военнослужащие получают от детей и носят с собой, имеют особую ценность, рассказал Герой России Артур Орлов в документальном фильме Евгения Поддубного "Время героев", сообщает ИС "Вести".

Военнослужащий рассказал, что видел на фронте разорванные брошенные детские игрушки, на которых были даже пятна крови.

А когда сейчас детишки тебе дарят эти игрушки, и тогда прямо веет энергией. Особенно сейчас детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них… У каждого второго-третьего кот, чебурашка, у кого-то мышка, слоненок, еще что-то. За пазухой либо где-то болтающийся на ратнике. У кого в танке, у кого в БМП, у кого в технике рассказал Орлов

Он добавил, что ему придают особой силы письма, которые дети со всей России отправляют на фронт.

У меня были письма незнакомых детишек, которые нам писали. Читаешь это письмо перед наступлением, а там второклашкой написано "Дорогой солдат, мы тебя ждем дома". И от прочитанного грызть землю ты хочешь и идти только вперед, чтобы быстрее это все закончилось поделился Герой России

Ранее Евгений Поддубный пояснил, в чем моральное превосходство российских бойцов. По его мнению, на войне особенно ясно понимаешь, что такое милосердие, ведь в комфортных условиях сделать нравственный выбор гораздо сложнее.