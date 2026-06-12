Москва12 июн Вести.У бойцов СВО, участников образовательной программы "Время героев" есть особое чутье на искренность, и их патриотизм служит на пользу стране. Об этом заявил герой России, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в документальном фильме Евгения Поддубного "Время героев", сообщает ИС "Вести".

Ребята из программы "Время героев" - сейчас я с гордостью большинство из них могу назвать своими друзьями и товарищами. У них есть чуйка на искренность, вранье не пройдет. Ведь для того, чтобы передать веру, надо верить, чтобы передать мечту, надо мечтать. Чтобы передать чувство любви к своей стране, надо любить. И здесь у ребят из программы "Время героев", у всех ветеранов специальной военной операции особое моральное право. Особое, которого больше ни у кого нет. Потому что, когда они говорят про патриотизм, про то, что ты должен служить своей стране, у этого совершенно другая цена, особенно для детей подчеркнул Кириенко

Ранее Герой России Андраник Гаспарян заявил , что фраза президента РФ Владимира Путина "мои ребята" об участниках специальной военной операции разошлась по фронту.