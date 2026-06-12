"Это не халява": Герой РФ отметил сложность обучения на программе "Время героев" Выпускник "Времени героев": программа жесткая, занятия практически без выходных

Москва12 июн Вести.Программа развития для участников специальной военной операции "Время героев" отличается тяжелым графиком обучения, который нужно еще выдержать. Об этом рассказал выпускник программы заместитель начальника департамента социального развития ОАО "РЖД" Герой России Владимир Сайбель в документальном фильме Евгения Поддубного "Время героев", сообщает ИС "Вести".

Сайбель отметил, что для него участие в программе "Время героев" стало вызовом самому себе.

Это не халява никакая. Это не показуха, на самом деле. Для меня это, честно сказать, и удивление, и гордость… На самом деле программа настолько жесткая, настолько тяжелая, с утра до ночи заниматься и без выходных практически рассказал Герой России

Владимир Сайбель также является координатором направления по поддержке участников СВО Народной программы партии "Единая Россия". Ранее он рассказал, что опыт военнослужащих помогает им решать нестандартные задачи на гражданке и отстаивать интересы россиян.