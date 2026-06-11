Поддубный рассказал о съемках документального фильма "Время героев" Поддубный: фильм "Время героев" получился о людях и о стране

Москва11 июн Вести.Документальный фильм "Время героев" – откровенный разговор о людях и воюющей стране. Об этом рассказал военкор ИС "Вести", Герой России и автор фильма Евгений Поддубный.

По его словам, после просмотра фильма коллективом, работающим над ним, глаза у всех были мокрые от слез, потому что он "очень трогательный".

Фильм получился о людях, о стране, о воюющей стране. Конечно, много говорили и про войну, безусловно, но больше, знаете, про будущее, про настоящее, про наших детей, про то, что вот ребятам, которые являлись и являются до сих пор слушателями кадровой программы "Время героев", участвовать в строительстве страны, участвовать в сохранении страны, они всю жизнь отдали службе и теперь продолжают служение сказал военкор

При этом, как отметил Поддубный, в их жизни мало что поменялось.

Потому что они воспринимают государственную гражданскую службу, а многие уже назначены, как продолжение собственной службы, где каждый день бой и надо биться. Надо биться за наше будущее. Надо биться за то, чтобы сейчас было хорошо, принимать нестандартные решения часто. Но фильм, конечно, не про чиновников. Хотя чиновники, само по себе слово, звучит довольно часто в фильме. Но и взгляд на чиновников после просмотра фильма сильно поменяется рассказал Поддубный

Документальный фильм "Время героев" выйдет 12 июня на телеканале "Россия 1" в 13.50.

Ранее военкор ИС "Вести" выразил мнение, что ветераны СВО помогут развивать РФ в условиях внешнего давления.