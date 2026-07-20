Поддубный: от медиасреды зависит осознание собственной правоты в вопросе СВО Поддубный: от медиасферы зависит осознание собственной правоты в вопросе СВО

Москва20 июл Вести.От медиасообщества зависит осознание собственной правоты в вопросе специальной военной операции (СВО), отметил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Курская область приняла масштабный медиафорум "Герои, меняющие время". На площадке собрались корреспонденты и операторы из приграничных регионов: Белгородской, Брянской и Воронежской областей. На вопросы журналистов ответил Герой России, военкор Евгений Поддубный.

Конечно, очень серьезную работу делает медиасообщество. И эта работа напрямую связана со стабильностью государства. Ранние индустриальные корпоративные такие мероприятия, форумы, несли в себе огромную пользу в плане обмена мнениями, понимания и осмысления того, куда движется профессия. А сейчас это многократный рост важности. Потому что от медиасферы зависит, насколько мы с холодной головой пройдем этот этап, насколько мы с осознанием собственной правоты придем к победе подчеркнул военкор

Он добавил, что военные действия быстро адаптировали людей к реалиям. То, что человек в обычных условиях делает долго, в экстремальных условиях ему приходится делать гораздо быстрее.

Ранее Поддубный заявил: Россия находится в состоянии беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада, который действует в условиях необъявленной войны.