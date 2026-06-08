Поддубный: репортеры не могут не быть патриотами

Поддубный рассказал о вызовах, с которыми сталкиваются современные военкоры Поддубный: репортеры не могут не быть патриотами

Москва8 июн Вести.В современных условиях информационного давления военкоры не могут не быть патриотами, отметил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Репортер отметил, что журналистика не живет в отрыве от происходящих событий, поэтому материалы из зоны боевых действий сейчас вызывают наибольший интерес.

Здесь просто еще и очень серьезная социальная функция связи тыла и воюющей армии, родных и близких и бойцов, потому что даже когда мамы, жены не видят своих, они видят похожих на своих. Очень важно эту связь обеспечивать сказал Поддубный

Он подчеркнул, что в профессии военкора возникают вызовы, на которые нужно отвечать.