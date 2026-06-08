Москва8 июнВести.В современных условиях информационного давления военкоры не могут не быть патриотами, отметил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.
Репортер отметил, что журналистика не живет в отрыве от происходящих событий, поэтому материалы из зоны боевых действий сейчас вызывают наибольший интерес.
Здесь просто еще и очень серьезная социальная функция связи тыла и воюющей армии, родных и близких и бойцов, потому что даже когда мамы, жены не видят своих, они видят похожих на своих. Очень важно эту связь обеспечиватьсказал Поддубный
Он подчеркнул, что в профессии военкора возникают вызовы, на которые нужно отвечать.
И вызовы эти касаются того, что репортеры вовлечены в информационное противоборство, репортеры не могут не быть патриотами сейчас… Нас все 90-е годы почему-то учили, что журналист не должен любить свою Родину. Мне не очень понятно, почему, и никогда не было понятно. Сейчас все встает на свои местасчитает Евгений Поддубный