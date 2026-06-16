Москва16 июн Вести.Военные технологии стремительно развиваются. РФ не может позволить себе в этом заблуждаться. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Внедрение искусственного интеллекта в ударные системы началось не так давно. Многие военные, гражданские управленцы и представители бизнес-сферы к нововведению "относились с улыбкой". Однако, спустя время, это направление стали рассматривать серьезно, отметил он.

Нам нельзя попасть ситуацию при которой мы будем считать что современный уровень развития военно-промышленного комплекса, ударных средств, информационных средств, информационных систем будет таким хотя бы ближайшие пять лет. Не будет даже полгода … Потому что сейчас нет такого большого времени для разбега подчеркнул Поддубный

В сфере вооружения РФ следует "работать на опережение". Для разработки передовых решений следует привлекать отечественные IT-компании, указал он.

Новый технологический виток в сфере вооружения заставляет задумываться о том, чем "воевать завтра". Для этого обществу "хорошо было бы изменить мышление", подчеркнул Герой России.