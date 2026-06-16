Москва16 июн Вести.В сфере вооружения РФ необходимо "работать на опережение". Для разработки передовых решений следует привлекать отечественные IT-компании. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, нельзя требовать выполнения этой задачи только от военно-промышленного комплекса (ВПК) и Минобороны страны. Эта задача касается, в том числе, IT-сектора. Он привел в пример показательно-иллюстративную историю, связанную с разработкой БПЛА Hornet.

Дроны Hornet придумал парень из Google. Придумал, сделал, и теперь они воюют на Украине против нас. В России есть большие IT-компании, но они дистанцируются от государственных дел, которые касаются обороноспособности. Не все, конечно, но, так, где-то стесняются. Американцы перестали вообще скрывать, что сектор IT не является сектором военно-промышленного комплекса сказал Поддубный

По его словам, в оборонно-промышленном комплексе США задействовано много участников. Среди них "абсолютный контур ВПК" компания SpaceX. Разработчики моделей искусственного интеллекта, логистических технологии, систем водоснабжения и иных комплексов. А также военные маркетплейсы, которые "развивают абсолютно все".

Это все гражданские технологии, которые стали очень серьезной базой для военно-промышленного комплекса. И другого пути не будет. Нет у нас больше предприятий, которые работают только на оборонку указал Поддубный

Новый технологический виток в сфере вооружения заставляет задумываться о том, чем "воевать завтра". Для этого обществу "хорошо было бы изменить мышление", добавил военкор.