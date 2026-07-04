Москва4 июл Вести.Государству необходимо обеспечить специалистам военных профессий "бесшовный переход" с военной службы на гражданские специальности и убрать лишние бюрократические барьеры для их участия в экономике. Таким мнением поделился Герой РФ, представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму Евгений Поддубный.

По его словам, экономике не хватает специалистов в новых сферах, которые обладают нужными знаниями и практическим опытом.

Нужно сделать так, чтобы переход специалистов из военной сферы на гражданку был быстрым, без лишних бюрократических проволочек, без дополнительных доказательств квалификации. Им ничего не нужно доказывать – они доказали свой профессионализм на фронте приводит пресс-служба партии слова Поддубного

Он подчеркнул, что технологии, которые сегодня создаются и применяются на передовой, могут использоваться в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и других сферах.

Ранее сенатор Лантратова рассказала, как будет работать система поддержки ветеранов СВО. По ее словам, работодатели получат конструктор мер помощи.