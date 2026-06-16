Москва16 июн Вести.Новый технологический виток в сфере вооружения заставляет задумываться о том, чем "воевать завтра". Для этого обществу "хорошо бы изменить мышление". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, население уже живет "войной перед войной". Даже победа РФ в специальной военной операции (СВО) станет "предвестником новой войны".

И в этом смысле хорошо бы, то, что сейчас на самом деле не до конца, как мне кажется, происходит, в обществе в первую очередь, хорошо бы нам все-таки изменить мышление, начать хотя бы сейчас, чтобы потом не было мучительно больно и поздно. Потому что новый технологический виток требует думать о том, не чем воевать сегодня, ну, не только воевать, а... как развиваться, но и чем мы будем воевать завтра, а самое важное – послезавтра и с чем жить. Как будет построена наша армия, военное строительство – это же вообще штука такая. На перспективу очень интересно, и тут нужно угадать тренды на 15, 20, 30, 50 лет вперед, хотя бы немного, чтобы успешными быть сказал Поддубный

Он подчеркнул, что РФ "не нужно догонять потом никого". Нужно идти "хотя бы в ногу со временем, а желательно-то опережать".