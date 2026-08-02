Поддубный заявил о важности для РФ быстро реагировать на меняющуюся обстановку Поддубный: на первый план выходит способность РФ быстро реагировать на изменения

Москва2 авг Вести.Способность России быстро реагировать на меняющуюся обстановку становится ключевой, а скорость этой реакции часто определяет, что ждет страну – успех или трудности. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный.

Сейчас на первый план выходит способность нашего государства быстро реагировать на меняющуюся обстановку. И вообще скорость этой реакции часто определяет ждет нас успех или ждут трудности. К сожалению, пока не всегда у нас получается реагировать быстро. Причем это касается не только Вооруженных сил. Это касается не только регионов, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Это касается всех сфер нашей жизни: экономики, в первую очередь, промышленности, вообще восприятия обществом происходящего сказал он

Также Поддубный добавил, что многие люди до сих пор не приняли то, что РФ ведет фактически во всех плоскостях тяжелейшие боевые действия.

Нет больше какого-то одного поля боя. Нет больше тыла, где можно было бы укрыться. И что самое главное, вот еще чего не могут даже не понять, а осознать и принять того, что это только начало очень большого противостояния отметил журналист

Ранее Поддубный заявил, что Россию ждет долгий период противостояния за более справедливое мироустройство после победы в специальной военной операции.