Поддубный заявил, что РФ должна быть готова к длительному конфликту с Западом Поддубный: РФ должна быть готова к длительному конфликту с коллективным Западом

Москва2 авг Вести.Россия должна быть готова к длительному противостоянию с коллективным Западом, который уже перестраивает свою военную промышленность. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный. По его словам, России придется воевать долго.

Наш противник – коллективный Запад, уже принял эту парадигму. Коллективный Запад уже настроен на очень длительное горячее противостояние. И они под это перестраивают и военную промышленность, и собственно говоря, систему связи, и, свои механизмы стрессоустойчивости подгоняют под это … Нам нужно к этому готовиться. При этом, понятно, что в развитии останавливаться нельзя … Мы должны будем переосмыслить и систему принятия решений и систему ответа промышленности на серьезные технологические вызовы. Потому, что война сейчас – это очень технологичная штука сказал он

Ранее Поддубный заявил, что России в колоссально короткий промежуток времени необходимо переосмыслить всю систему противовоздушной и противоракетной обороны.