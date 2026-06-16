Москва16 июн Вести.Значительная часть компаний, которая занимается серьезными научными разработками, не сотрудничает с оборонным сектором. Без их поддержки ведение боевых действий усложняется. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

В 2022 года началась специальная военная операция (СВО). Большая часть россиян приняла новую реальность, патриотизм стал реальным общественным настроением. Напротив, большая часть экономического сообщества страны, "живет в каком-то волшебном мире, где войны нет и не будет", отметил военкор.

Многие компании, которые занимаются серьезными разработками научными, я не беру государственные компании, даже не думают в эту сторону, и государство как-то не хочет их обратить в эту сторону, обратить в хорошем смысле, простимулировать, подсказать. Мы без этого не сможем. Мы не сможем построить один большой завод, который нам даст 10% танков, ракет, самолетов, и с этим мы будем воевать. Не работает больше так военно-промышленный комплекс сказал Поддубный



Военкор напомнил, что ранее противник находился в зависимости от внешних дотаций. Несмотря на это, украинцам удалось выстроить работающую модель.

Новый технологический виток в сфере вооружения заставляет задумываться о том, чем "воевать завтра". Для этого обществу "хорошо было бы изменить мышление", добавил он.