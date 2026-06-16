Москва16 июн Вести.Западная аудитория начинает сомневаться в объективности материалов, транслируемых телеканалом CNN. Тем не менее, информационный век дарит ей технологии, которые препятствуют организации "информационной блокады". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, любое событие, происходящее в контексте СВО, киевские и европейские пиар-специалисты превращают в "массированную" медиа-атаку на РФ. Подобные действия рассчитаны на "наименее информированную часть населения". Однако есть и те, кто сомневаются в объективности официальной повестки, отметил военкор.

Сейчас человек ищет и всегда найдет. Мне пишут, кстати, многие американцы, многие итальянцы. Американцев, кстати, больше, которые говорят, что-то мы подозреваем, что все не совсем так. как нам показывает по CNN. Но у американцев, конечно, в этом смысле не такой большой интерес к тому, что происходит за пределами Соединенных Штатов Америки, как у европейцев. Но, в общем, что-то они подозревают. Куда важнее не то, что говорят в Киеве, не то, что говорит Трамп, хотя это, конечно, всегда очень смешно и забавно, а то, что происходит у нас на поле боя, то, что мы делаем, то, как мы переживаем это внутри страны поделился Поддубный

Он подчеркнул, что россиянам при оценке поступающей информации "часто не хватает терпения".

Мы очень эмоционально реагируем и на плохие новости, и на хорошие. На самом деле разницы нет. Мы можем незначительный успех превознести до масштабов огромной победы. Можем и трудности сделать настолько значимыми, что кажется, что с этими трудностями невозможно справиться. Надо быть спокойнее отметил Поддубный

Новый технологический виток в сфере вооружения заставляет задумываться о том, чем "воевать завтра". Для этого обществу "хорошо было бы изменить мышление", также отметил Герой России.