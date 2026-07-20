Поддубный: РФ находится в состоянии беспрецедентного давления со стороны Запада Поддубный: РФ столкнулась с необъявленной войной со стороны коллективного Запада

Москва20 июл Вести.Россия находится в состоянии беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада, который действует в условиях необъявленной войны, заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

В Курской области прошел медиафорум "Герои, меняющие время". Журналисты из приграничных регионов обсудили работу в современных условиях и обменялись опытом. На открытой площадке собрались корреспонденты газет, теле-, радио- и интернет-изданий. На вопросы журналистов ответил Герой России, военкор Евгений Поддубный.

Страна преодолевает непростой этап, находится в тяжелейшей ситуации, с одной стороны, необходимости ведения тяжелых боевых действий, необходимости в победе, с другой стороны, огромного, беспрецедентного давления. Такая необъявленная война со стороны коллективного Запада. В этом смысле все сферы жизни должны быть адаптированы и перестроены подчеркнул Поддубный

На медиафоруме журналистам впервые вручили медали "За вклад в освобождение Курской земли" в знак признания их мужества и преданности профессии. Среди награжденных – корреспонденты и операторы ВГТРК.