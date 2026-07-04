Сенатор Лантратова пояснила, как будет работать система поддержки ветеранов СВО Сенатор Лантратова объяснила, как будут помогать трудоустроиться ветеранам СВО

Москва4 июл Вести.Работодатели получат конструктор мер поддержки, которые будут направлены на помощь ветеранам спецоперации при трудоустройстве. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

Она добавила, что новый механизм будет включать в себя расширенные медстраховки, гибкий график и программы переобучения, которые можно адаптировать под специфику предприятия и финансовые возможности.

Это будет своеобразный конструктор мер поддержки, который работодатели смогут использовать в зависимости от специфики того или иного предприятия, компании и, конечно, своих финансовых возможностей. Например, это могут быть расширенные медицинские страховки, более гибкий график, программы переобучения и подготовки рассказала Лантратова

Сенатор подчеркнула, что работодатель должен владеть всей информацией, которая может потребоваться ветеранам при решении социально-бытовых задач.

[Ветераны] задают жизненные вопросы, спрашивают о возможности получить социальные выплаты, отправить ребенка в лагерь. И, конечно, всей этой информацией работодатель должен обладать, а не отвечать: "Вы знаете, это не касается моей компетенции, вам не по адресу". Иначе разрушается доверие, происходит разочарование, и высок риск потерять такого сотрудника объяснила Лантратова

Ранее начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин призвал наделить День ветеранов боевых действий федеральным статусом. Он отметил, что ветераны и их родственники проживают по всей стране, поэтому было бы справедливо сделать этот памятный день федеральным.