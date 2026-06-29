Москва29 июн Вести.Депутат Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к министру обороны РФ Андрею Белоусову с предложением учредить на федеральном уровне День ветеранов боевых действий и установить его празднование 1 июля.

Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Представляется своевременным и обоснованным установить 1 июля памятной датой Российской Федерации — Днем ветеранов боевых действий, обязав субъекты Российской Федерации организовывать проведение в указанный день мероприятий, направленных на чествование ветеранов боевых действий и патриотическое воспитание молодежи приводит агентство фрагмент обращения

Слуцкий обратил внимание, что в настоящее время День ветеранов боевых действий имеет официальный статус только в ряде регионов, тогда как на федеральном уровне эта памятная дата не закреплена. По мнению лидера ЛДПР, это приводит к различиям в подходах к чествованию ветеранов в зависимости от региона их проживания.

Парламентарий в беседе с агентством также подчеркнул, что из зоны проведения специальной военной операции (СВО) к мирной жизни вернулись около 167 тысяч человек, а после ее завершения число ветеранов значительно увеличится.

На сегодняшний день в России насчитывается более 2 миллионов ветеранов боевых действий. Это люди, которые героически рисковали собой в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике и иных вооруженных конфликтах, а также в ходе специальной военной операции добавил Слуцкий

По мнению законодателя, установление 1 июля в качестве общефедеральной памятной даты позволит обеспечить единый подход к чествованию ветеранов боевых действий на всей территории страны, создать условия для системной патриотической работы с молодежью и будет способствовать консолидации общества вокруг ценностей патриотизма и служения Родине.

28 июня президент РФ Владимир Путин в выступлении на съезде партии "Единая Россия" назвал бойцов и ветеранов СВО подлинной элитой, для представителей которой должны быть созданы все условия в гражданской жизни.