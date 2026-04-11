Москва11 апр Вести.В России нужно создать единую федеральную награду для волонтеров специальной военной операции, заявил порталу News.ru депутат брянской областной думы Михаил Иванов.

Он считает, что эта мера поможет подчеркнуть ценность труда каждого человека, помогающего фронту.

Давайте на федеральном уровне учредим единую государственную награду для волонтеров СВО. Эта награда станет не только признанием заслуг тех, кто сегодня работает в тылу, но и мощным стимулом для развития волонтерского движения в целом предложил Иванов

Ранее президент России Владимир Путин назвал работу волонтеров в зоне СВО "важной и благодарной". Глава государства подчеркнул, что они занимаются "опасным делом" в непростой для страны период.